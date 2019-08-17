إخلاء مستشفى كبرى بالعاصمة الهندية إثر اندلاع حريق داخلها

أخلت السلطات الهندية مستشفى حكومية كبرى في العاصمة نيودلهي من المرضى والزوار؛ إثر اندلاع حريق داخلها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، عن فيبين كينتال مسئول في خدمة إطفاء الحريق بالعاصمة الهندية، قوله: "إن دخانا كثيفا اجتاح طابقين من مبنى المستشفى المعروف باسم معاهد الهند للعلوم الطبية، فيما هرعت على إثر ذلك 8 سيارات إطفاء لموقع الحادث لإخماد الحريق، لافتا إلى عدم ورود تقارير على الفور تفيد بوقوع أي إصابات أو خسائر.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن سبب نشوب الحريق لم يعرف حتى الآن.