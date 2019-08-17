البترول: خطة لزيادة طول شبكة الغازات الطبيعية إلى 8750 كيلومترا في 2023

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها، ذاكرا أنه يتم حالياً البدء في الدراسات الهندسية لتنفيذ مجموعة من مشروعات خطوط الأنابيب الأخرى والتى من المخطط أن تسهم فى زيادة الأطوال الرئيسية لتصل إلى 8750 كيلومترا مع نهاية عام 2023 مقابل 7800 كيلومتر حاليا.

وأضاف في بيان، اليوم، أن زيادة الأطوال، تأتي كونها أحد الركائز المهمة لتحقيق التوجه الاستراتيجي لوزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، ولمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات كهرباء العاصمة الإدارية وبنى سويف إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، وتمثل حلقة الوصل بين منتجى ومستهلكى الغاز في مختلف أنحاء مصر، وتقوم شركة جاسكو بمهمة إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير وتأمين الشبكة باستخدام أحدث أنظمة التحكم والمراقبة من خلال مركز التحكم القومى (ناتا).