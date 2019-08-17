نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة مراسم تقام بالقصر الرئاسي

ذكر العديد من نقابات المحامين التركية أنها سوف تقاطع مراسم تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث انتقدت غياب الاستقلال القضائي في البلاد.

ورفضت نقابة المحامين بأنقرة اليوم السبت دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر.

وجاء الرفض الأول أمس الأول الخميس من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة.

وقال حزب الشعب الجمهوري ، وهو حزب المعارضة الرئيسي، في البلاد ، اليوم السبت، إن نقابات محامين في 16 مقاطعة في البلاد انضمت إلى المقاطعة. وأضاف أن عقد المراسم في مكان للسلطة التنفيذية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف الحزب أن النقابات الـ 16 تمثل نحو 75% من جميع المحامين المسجلين في تركيا.

كن جمعية المحامين التركية ، وهي هيئة شاملة تشرف على الهيئات الإقليمية، إن رئيسها ، متين فايز أوغلو، سيشارك في ذلك الحدث، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: "من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة ".

وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وجاء في البيان: "سوف تؤكد مرارا وتكرارا على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي".

ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذا أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.