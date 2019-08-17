ارتفاع حصيلة قتلى حريق فندق أوكرانيا إلى تسعة

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أدى حريق بأحد الفنادق الرخيصة في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود إلى مقتل تسعة أشخاص.

وقالت السلطات الأوكرانية إن عشرة آخرين أصيبوا بحروق.

كانت السلطات ذكرت أولا أن ثمانية أشخاص قتلوا في الحادث إلا أن قوات الإنقاذ عثرت فيما بعد على جثة بإحدى الغرف.

وتمكن مائة من نزلاء الفندق واسمه " طوكيو ستار " من الاحتماء في مستودع سابق للترام.

كانت النيران اندلعت لسبب غير معلوم حتى الآن ليلة أمس السبت.

وتجري السلطات المختصة التحقيق في انتهاك تعاليم السلامة.

وأتت النيران على أجزاء كاملة من الفندق كما تبين الصور المنشورة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى بتحميل مالك "ما يسمى بالفندق" على حد وصفه، المسؤولية عن المأساة التي وقعت.

وقالت السلطات إن صاحب الفندق وهو رجل أعمال لم يسمح في يوليو الماضي بالفحص الدوري للجنة الحماية من الحريق بالفندق بإجراءاتها الدورية.

كانت السلطات ذكرت أن أكثر من 100 نزيل بفندق "طوكيو ستار" نقلوا إلى مكان آمن.