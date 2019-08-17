 وزير خارجية باكستان يطلع نظيريه الهولندي والكندي على الوضع الأمني الراهن بكشمير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية باكستان يطلع نظيريه الهولندي والكندي على الوضع الأمني الراهن بكشمير

أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:32 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:32 م

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة الهندية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم جامو وكشمير، معتبرا أن خطوات نيودلهي أصبحت تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية الباكستاني، اليوم السبت، مع نظيريه الهولندي ستيف بلوك، والكندية كريستيا فريلاند، لمناقشة الوضع الأمني الراهن في إقليم كشمير.

ومن جهته، دعا وزير الخارجية الهولندي باكستان والهند إلى استئناف الحوار لحل كافة القضايا العالقة بينهما.

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