ميركل تشيد بإسهام المجر في الوحدة الألمانية

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإسهام المجر في تحقيق الوحدة الألمانية.

وذكرت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، اليوم السبت، إن المجر تحلت بالشجاعة عندما فتحت حدودها عام 1989، مما أتاح لمواطني ألمانيا الشرقية سابقا، الذين يريدون مغادرة البلاد، فرصة الفرار إلى الغرب.

وأضافت ميركل: "كان هذا حجر أساس مهم للغاية في مسألة تمكنا من فتح السور وبالتالي تحقيق الوحدة الألمانية".

يُذكر أنه في 19 أغسطس عام 1989 أقيمت مظاهرة سلمية على الحدود المجرية-النمساوية عُرفت باسم "النزهة الأوروبية"، والتي تم على إثرها فتح الحدود والسماح لمواطني ألمانيا الشرقية بالفرار إلى الغرب.

ومن المقرر أن تشارك ميركل بعد غد الاثنين في مراسم احتفالية بالمجر لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين لهذا الحدث.

وقالت ميركل إن الوحدة الأوروبية وتجاوز الحرب الباردة "أدى إلى شراكة كبيرة وجديدة مع دول وسط وشرق أوروبا، التي نعيش معها اليوم داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".