 القبض على ربة منزل تتاجر في الهيروين بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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القبض على ربة منزل تتاجر في الهيروين بالعاشر من رمضان

فاطمة علي:
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:26 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 2:26 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، ربة منزل، بحوزتها كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات مفاداها قيام ربة منزل تُدعى (شيماء.ع - 30 سنة)، بالاتجار في مسحوق "الهيروين" المُخدر.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب محمد عبدالسلام، من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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