محافظ الغربية: نقل 7 آلاف طن قمامة إلى مصانع التدوير ونقاط الترحيل خلال 5 أيام

قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن مراكز المدن والأحياء نقلت ما يزيد عن 7 آلاف طن قمامة من الشوارع إلى مصانع التدوير بدفرة والمحلة الكبرى ونقاط الترحيل بكل مركز لنقل المتبقي منها إلى المدفن الصحي بالسادات.

وأشار إلى نقل 551 طنًا من حي أول طنطا و441 طنًا من حي ثان طنطا و504 أطنان من مركز طنطا و350 طنًا من مركز السنطة و950 طنًا من مركز ومدينة زفتي و450 طنًا من مركز ومدينة بسيون و480 طنا من مركز ومدينة كفر الزيات و325 طنا من مركز ومدينة قطور و800 طنًا من مركز المحلة الكبرى و650 طنًا من حي أول المحلة الكبرى و775 من حي ثان المحلة الكبرى 920 طن من مركز ومدينة سمنود.

وفى السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وعدم اقتصارها على الشوارع الرئيسية فقط للحفاظ على المظهر الجمالي لها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين في إشغال الشوارع.