تحل في 18 أغسطس الذكرى الأولى لوفاة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والذي ولد في كوماسي بغانا (وقت أن كانت تحت الاحتلال البريطاني) عام 1938، وكان من تقاليد قبيلته إطلاق اسم المولود وفقًا ليوم الأسبوع الذي وُلد فيه أو فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين يسبقون، وكوفي في اللغة الأكانية هو الاسم الذي يتوافق مع يوم الجمعة.

يعد عنان من أبرز الشخصيات الدبلوماسية تأثيرا في التاريخ؛ لأنه وضع إسهامات بارزة في كل المناصب التي تولاها.

وتستعرض "الشروق" أبرز مواقف ومحطات من حياته.

1- عمله بمنظمة الأمم المتحدة

علاقة امتدت لأكثر من 40 عاما ربطت عنان بمنظمة الأمم المتحدة، بدأها في 1962 عندما عمل في منظمة الصحة العالمية، ثم عمله وكيلا للأمين العام بطرس غالي قبل أن تُصّدق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيينه كأمين عام للمنظمة في 1996.

في ديسمبر 2006، ألقى عنان خطابه الأخير كأمين عام في مكتبة هاري ترومان الرئاسية، أشار فيه إلى قيادة هاري ترومان في تأسيس الأمم المتحدة.

ودعا الولايات المتحدة إلى العودة إلى السياسات الخارجية المتعددة الأطراف للرئيس ترومان، وإلى اتباع عقيدة ترومان بأن "مسؤولية الدول الكبرى هي خدمة وليس هيمنة شعوب العالم".

وقال أيضا إن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على التزامها بحقوق الإنسان "بما في ذلك في الكفاح ضد الإرهاب".

2- موقفه من غزو العراق

رفض عنان الغزو الأمريكي للعراق، وعندما سُئل عن السلطة القانونية للغزو قال إنه يعتقد أنه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأنه غير قانوني.

3- الأزمة السورية 2011

بعد اندلاع أزمة الحرب في سوريا عام 2012، اختارت الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثا لها في سوريا لمحاولة إيجاد حل وصيغ تفاهم بين الأسد والمعارضة السورية، ولكن للمعوقات التي واجته دفعته للاستقالة بعد 6 أشهر من مهمته هناك.

4- جهوده للسلام تنتهي بنوبل

يعد عنان هو الأمين الوحيد للأمم المتحدة الذي اختير للفوز بجائزة نوبل عام 2001، كما أقرت لجنة جائزة نوبل التزامه بالكفاح من أجل احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا ومعارضته المعلنة للإرهاب الدولي.