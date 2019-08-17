جمارك مطار شتوتجارت تعثر على حفاضتين بداخلهما 20 ألف يورو

خلال قيامهم بتفتيش روتيني، عثر موظفو جمارك مطار مدينة شتوتغارت الألمانية عند أحد المسافرين على مبلغ 20 ألف يورو مخبأة في حفاضتين للأطفال. لماذا خبأ المسافر هذا المبلغ الكبير في الحفاضتين، وما هي الإجراءات التي اتخذت ضده؟

خبَأ مسافر نزل في مطار مدينة شتوتغارت الألمانية مبلغ 20 ألف يورو في حفاضتي أطفال غير مستخدمتين. وكان المسافر الذي كان قادما من مدينة ميلان الإيطالية يسعى إلى تفادي تفتيش الجمارك، بعدما أخبرهم بأنه لا يحمل معه مبالغ نقدية كبيرة، حسبما أوردت صحيفة بيلد الألمانية.

بيد أن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً لم ينجح في مسعاه عندما أخضعه موظفو الجمارك للتفتيش، ليعثروا على المبلغ الكبير الذي كان مخبأً في الحفاضتين، بالإضافة إلى مبلغ 8 آلاف يورو كانت مخبأة في مكان آخر.

وسيقوم الرجل بدفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف وستمائة يورو، بسبب عدم التصريح بإدخال أموال من الخارج، كما ينص على ذلك القانون، الذي يفرض على المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي التصريح بالمبالغ المالية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 10 آلاف يورو.

لكن المسافر لن يٌتابع بسبب شبهة غسيل الأموال، بعدما بين بما لا يدع مجالا للشك أنه جلب هذه الأموال لأحد معارفه، حسبما ذكر موقع صحيفة "راينيشه بوست" الألماني.