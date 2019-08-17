طلاب الثانوية العامة «الدور الثاني» يؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

أدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 / 2019، حيث أدى 5218 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية أدى 1382 طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية (الإسلامية - المسيحية) في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 3 طلاب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، في تصريح له بعد ظهر اليوم إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة أسيوط "إدارة ديروط التعليمية"، وفي محافظة الشرقية "إدارة غرب الزقازيق التعليمية"، وحالتين في محافظة سوهاج "إدارة دار السلام التعليمية، وإدارة الواسطى التعليمية"، وفي محافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن غدا الأحد يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1334 طالبا وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي 615 طالبا وطالبة بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 3 طلاب، وفى التربية الوطنية بإجمالي عدد 1 طالب.