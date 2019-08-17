في استجابة سريعة وفورية من وزارة التنمية المحلية لاستغاثة "سيدة مُسنة"ونجلتها من محافظة الإسكندرية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزه ثان بسبب وجود عدد من المخالفات والأفران المشتعلة لدي صاحب سلسلة المطاعم والتي تؤثر على العقار الذي تقيم فيه والعقارات المجاورة مما يهدد المنطقة بالكامل ويؤثر على حياة السكان.

أمر وزير التنمية المحلية بالتواصل مع مسئولي محافظة الإسكندرية، وتم إرسال الشكوي والاستغاثة الخاصة بالسيدة ونجلتها.

وأشار الوزير في بيان للوزارة، أمس، إلي تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة المعنية للمحافظة ومديرية أمن الإسكندرية، وتوجهت إلى موقع الشكوى، وذلك برئاسة اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف، أن الحملة التي تم تشكيلها رصدت عدد من المخالفات لصاحب المطاعم المشكو في حقه، وتسببها في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، بمنطقة شارع جمال عبدالناصر، علاوة على وجود خطر كبير على العقارات المجاورة لسلسلة المحلات لوجود خطر بسبب أنابيب الغاز على المنطقة.

وتابع: "تم عرض الموضوع على النيابة العامة، التي قررت تشكيل لجنة من الأمن الصناعى، والشئون القانونية، بالمحافظة، وصدر قرار بناءً على تقرير الأمن الصناعي بتشميع وإغلاق مخزنين و3 محلات وإزالة أسباب الشكوى".