منتخب ناشئي اليد يدخل التاريخ بالتأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 إنجازا تاريخيا بعدما تأهل لنهائي بطولة كأس العالم المقامة بمقدونيا.

وتغلبت مصر على البرتغال بنتيجة 41-36 في مباراة نصف نهائي مساء اليوم السبت، ليتأهل الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين للمرة الأولى في التاريخ.

تقدمت مصر في الشوط الأول بنتيجة 20-19، قبل أن يتفوق الفراعنة ويتسع الفارق إلى 41-36.

وحصل أحمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة بعدما سجل 11 هدفا من 16 تصويبة على المرمى.

وتلعب مصر غدا في المباراة النهائية للمونديال مع الفائز مع منتخبي ألمانيا والدنمارك اللذان يتواجهان لاحقا اليوم السبت.

ويسعى منتخب الناشئين لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، حيث كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، بينما منتخب الشباب حقق اللقب الوحيد في تاريخ مصر عام 1993 في البطولة التي أقيمت بمصر ثم الحصول على الميدالية البرونزية مرتين عام 1999 بقطر ثم عام 2019 بإسبانيا.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.