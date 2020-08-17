رئيس الوزراء الياباني يدخل إلى مستشفى في العاصمة لإجراء فحوص

دخل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مستشفى في طوكيو اليوم الاثنين لإجراء ما قال عنه أحد مساعديه إنه "فحص طبي اعتيادي ليوم واحد".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن رئيس الوزراء، 65 عاما، يخضع لفحوص طبية كل ستة أشهر تقريبا، وكانت آخر فحوص أجراها في 13 يونيو.

وقال مصدر بالمستشفى الذي يجري آبي الفحوص به إن الزيارة الحالية تهدف إلى إجراء فحص إضافي بعد فحص يونيو.

وتزايدت المخاوف بشأن صحة آبي بعدما ذكرت مجلة أسبوعية في وقت سابق من هذا الشهر أنه تقيأ دما في مكتبه في يوليو، وذلك رغم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة نفى في حينه أن يكون رئيس الوزراء بحالة صحية سيئة.