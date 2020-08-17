قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن تقدم جامعة القاهرة في تصنيف «شنغهاي» لأفضل تخصصات جامعية لعام 2020، ليست المرة الأولى لتقدم الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» الذي يقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تصنيف شنغهاي متميز، حيث يتم اختيار 1000 جامعة من ضمن 30 ألفا، مشيرًا إلى أن المعايير الرئيسية لهذا التصنيف تتضمن النشر العلمي الدولي، ومستوى الأداء الأكاديمي، فضلًا عن مستوى أعضاء هيئة التدريس والخريجين.

ولفت إلى أنه تم عمل 271 ألفا و754 إشارة لبحوث أعدها علماء جامعة القاهرة خلال الست شهور الماضية، مشيرًا إلى أن الجامعة حافظت على مكانتها داخل تصنيف «شنغهاي»، في الوقت الذي خرجت فيه بعض الجامعات العالمية من التصنيف.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذي تم نشره أمس السبت، ويضم ترتيب أفضل 1000 جامعة من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم، بينما حققت جامعة القاهرة مراكز أكثر تقدما في تصنيفات عالمية آخرى.