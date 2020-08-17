أصيب 17 شخصًا على الأقل بالرصاص، وقتل أربعة آخرون، في عدة حوادث إطلاق نار منفصلة في أنحاء مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية الليلة الماضية، في ليلة عنيفة في المدينة.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بوقوع أربعة حوادث إطلاق نار منفصلة في أنحاء مختلفة من سينسيناتي.

وقال مساعد قائد الشرطة بول نيودجيت لشبكة محلية، "ليلة عنيفة للغاية في مدينة سينسيناتي "، مشيرًا إلى أنه يستوضح مسألة سقوط 17 ضحية تقريبًا من المصابين، وما يصل إلى أربع وفيات في هذه المرة.

وأضاف "لماذا؟ سيكون هذا هو السؤال المطروح"، وتعتقد الشرطة أن حوادث إطلاق النار غير مرتبطة ببعضها البعض.

ويحقق المسئولون بصورة نشطة في حوادث إطلاق النار ويعملون على تحديد الأفراد المسؤولين عن ذلك.

وقالت إدارة شرطة سينسيناتي إنها "ستحول ضباطا من مهام أخرى لزيادة عدد الضباط الرسميين في هذه المجتمعات المتضررة".

وذكرت إدارة الشرطة في بيان: "بالإضافة إلى ذلك، سنستخدم شراكاتنا الحالية مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة و(مكتب الكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات) للتركيز على عمليات إطلاق النار المتكررة وتوجيه تهم بحيازة السلاح بشكل غير قانوني على نحو صارم ومعالجة هذا التصعيد في العنف بالسلاح في مدينتنا".

وقد شهدت عدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة تصاعدا في أعمال العنف خلال تفشي وباء فيروس كورونا وفي أعقاب الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.