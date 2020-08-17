تاس: تظاهر المئات أمام سفارة بيلاروسيا في موسكو لليوم الثامن على التوالي

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، بأن حوالي 300 شخص احتشدوا أمام سفارة بيلاروسيا في العاصمة الروسية موسكو للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا واستخدام القوة من قبل الشرطة أثناء تفريق المتظاهرين هناك.

وأوضحت الوكالة الروسية أن اليوم هو الثامن على التوالي الذي يأتي فيه المتظاهرون إلى سفارة بيلاروسيا، مشيرة إلى أن المتظاهرين شكلوا سلسلة بشرية بطول شارع ماروسيكا الذي يتواجد به مبنى السفارة وامتدوا حتى أقرب محطة مترو وحمل العديد منهم الزهور والأعلام البيضاء والحمراء والملصقات.

من جانبها، حافظت الشرطة الروسية على القانون والنظام، ولم يتم اعتقال أحد.