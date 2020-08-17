مقتل 3 من رجال الأمن في هجوم للمسلحين في كشمير الهندية

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة من رجال الأمن في هجوم للمسلحين في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.

وكتبت الشرطة في تغريدة أن فريقا من الشرطة والقوات شبه النظامية كان في مهمة عند نقطة تفتيش في منطقة بارامولا عندما فتح المسلحون النار عليهم، مما أدى لاندلاع اشتباك.

وقال رجل شرطة محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)دون ذكره اسمه إن شرطيا واثنين من أفراد القوات شبه النظامية لقوا حتفهم في الاشتباك، وتمكن المسلحون من الفرار بعد الهجوم.

وأضاف أن قوات إضافية هرعت لموقع الاشتباك لمطاردة المهاجمين.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أن اثنين من رجال الشرطة قتلا في 14 أغسطس الجاري، كما أصيب أخر عقب أن شن متمردون هجوما عليهم في ضواحي سريناجار عاصمة كشمير الهندية.

ويشهد الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير حركة انفصالية عنيفة منذ مطلع الثمانينيات، التي تقول الهند أن جارتها باكستان تدعمها. وتنفى إسلام آباد هذه التهمة، وتصف متمردي كشمير بالمقاتلين من أجل الحرية.