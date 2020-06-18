تايوان تتخذ إجراءات جديدة لمنع الجواسيس الصينيين من الانتقال إلى أراضيها

قالت حكومة تايوان اليوم الإثنين، إنها عدلت اللوائح لمنع مواطني البر الرئيسي الصيني المقيمين حاليا في هونج كونج وماكاو، من الانتقال إليها بغرض التجسس أو الانخراط في أعمال غير قانونية أخرى.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو أعلى وكالة حكومية في تايوان معنية بالتعاملات السياسية مع بكين، في بيان إن له وزارة الداخلية عدلت بعض اللوائح لمنع المواطنين الصينيين المقيمين في هونج كونج وماكاو من الانتقال إلى تايوان للانخراط في أعمال "التسلل، ودعاية الجبهة الموحدة، والازعاج، وحتى أنشطة التجسس".

وقال المجلس في البيان، إنه ووفقا للوائح التي تم تعديلها حديثا، فإن حكومة تايوان ستعقد في المستقبل مراجعات عبر الوكالات، بشأن طلبات الانتقال المقدمة من سكان من هونج كونج أو ماكاو، الذين ينحدرون في الاصل من البر الرئيسي الصيني، أو المسؤولين الحكوميين أو العسكريين الحاليين أو السابقين.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الأمن القومي.

ويشار إلى أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949، إلا أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.