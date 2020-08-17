مصادر: المراهق الذي جثا شرطي ألماني بركبته على رأسه عمره 15 عاما

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، من مصادر بجهات التحقيق في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية أن المراهق الذي جثا شرطي على رأسه، عمره 15 عاما.



ورفضت سلطات الولاية التعليق على هذا الموضوع، اليوم الاثنين، وكانت قد اكتفت في تعليقها أول أمس السبت بعد الواقعة التي حدثت في المدينة القديمة في دوسلدورف بالإشارة إلى أنه مراهق دون أن تحدد سنا معينا له.



كان فيديو للواقعة صوره شاهد عيان، انتشر على الإنترنت وأثار مقارنات بين هذه الواقعة وبين الواقعة التي حدثت مع المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق على مستوى العالم.



وأعلنت وزارة الداخلية والشرطة في الولاية أمس الأحد عن إجراء تحقيق في الواقعة.



وتفيد التحقيقات الأولية بأنه تم استدعاء الشرطة مساء أول أمس، إلى مطعم بسبب وجود مجموعة من مثيري الشغب، ويبدو أن المراهق، الذي لم يكن معنيا بهذا الحدث، قد عطل الإجراءات الشرطية، ولما أخذت الشرطة بياناته الشخصية، بدأ في التعدي على افراد الشرطة، وتابعت جهات التحقيق أنه تم اقتياده إلى مركز الشرطة للكشف عن هويته وتم تسليمه لاحقا للقائمين على تربيته.



وأعلنت الشرطة أنها ستحلل الفيديو بشكل مكثف فيما يتعلق بطريقة التدخل الشرطي، وقد أكد متحدث باسم وزارة الداخلية في الولاية: "نحن نأخذ هذا الفيديو على مأخذ الجد للغاية".



ولأسباب تتعلق بالحيادية، ستتولى الشرطة في دويسبورج التحقيق في واقعة المخالفة الرسمية، ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان سيتم التحقيق مع المراهق.



وبناء على طلب من كل من كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلة حزب الخضر، سينظر برلمان الولاية في الواقعة يوم الخميس المقبل.