رئيس إيطاليا يدعو لاغتنام فرصة التغيير الناجمة عن أزمة كورونا

دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا إلى اغتنام فرصة التغيير التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد لإعادة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي.



وقال ماتاريلا - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم /الاثنين/ - : "لقد أعطت بلادنا مرة أخرى دليلًا على طاقاتها الأخلاقية والمدنية، وفقط من خلال التكامل والتضامن الأوروبيين يمكنها بناء غد يليق بأبنائها".



وأضاف: "بل يتعين علينا جميعًا المساهمة في الجهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتطلبها الجائحة، المؤسسات أولاً وقبل كل شئ والمجتمع بأسره، بقواه الاقتصادية واستقلاليته الاجتماعية الثمينة، هذا هو السبيل لجسر الفجوة ولجعل إيطاليا ومستقبل الأجيال الشابة أكثر صلابة".