ماجدة زكي تنتهي من تصوير «قوت القلوب» خلال أيام

تنتهى الفنانة ماجدة زكى من تصوير الجزء الثاني من مسلسل"قوت القلوب"، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قناة الحياة.

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها، مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.

مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ.