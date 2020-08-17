المسماري: تبني ألمانيا خطاب نزع السلاح من سرت دليل وقوع برلين تحت تأثير قوى أخرى

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تبني ألمانيا خطاب نزع السلاح من مدينة سرت يدل أن برلين وقعت تحت تأثير قوى أخرى، فضلًا عن أنها غيرت مسار مؤتمر برلين، مؤكدًا أن سرت آمنة لا توجد بها سوى الشرطة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن المنطقة التي يجب أن تكون منزوعة السلاح هي طرابلس، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المهجرين والنازحين خارج طرابلس الآن.

وأكد أن العاصمة الليبية طرابلس تريد الأمن، متابعًا: «الأمن لا يمكن أن يُحل بطرابلس إلا بنزع سلاح المليشيات والسلاح غير الشرعي، ونثبت للعالم بوجود نوايا حقيقية لحل الأزمة الليبية».

وبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لليبيا التي تعاني من حرب أهلية، بغرض المساهمة في تهدئة النزاع هناك.

وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي، إنه يدعم إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت، وإيجاد سبل لإنهاء هذا الوضع شديد الخطورة.