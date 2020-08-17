عبد العال: مطلوب من الجميع المساعدة بدور تكافلي للخروج من المرحلة الاقتصادية الراهنة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أولوية اعتماد الدولة على مواردها لرفع معدلات وعوائد التنمية وليس الاعتماد على الرسوم والضرائب، واستدرك قائلا: "لكن المطلوب حاليا من الجميع المساعدة والمساهمة كل بقدر استطاعته بدور تكافلي للخروج من المرحلة الاقتصادية الراهنة".

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

وينص مشروع القانون على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه لولا آثار جائحة فيروس كورونا لكنا فى سبيلنا إلى تحسن اقتصادي في 2021، وفي ظل الظروف الراهنة نلجأ لفرض هذه الرسوم ذات الطبيعة التكافلية، مذكرا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل بقوة وأمانة من أجل الوصول بمصر إلى مرحلة الاقتصاد القوي.