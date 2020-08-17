الوطنية للصحافة تعلن فوز مرشحة بمقعد مجلس إدارة دار الهلال بالتزكية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، فوز نوره أنور أحمد عيسى بالتزكية بمقعد مجلس إدارة المؤسسة عن الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، وذلك بعد تنازل محمد عبدالحافظ، اليوم الاثنين، عن خوض انتخابات الإعادة على المقعد، والتي كان مقرراً إجراؤها يوم 30 أغسطس الحالي.



وصرح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، كانت قد أصدرت قراراً بإجراء انتخابات الإعادة على المقعد الثاني بمجلس الإدارة "صحفيين" يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، وتم إخطار المؤسسة بالموعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك قبل أن تتلقى اللجنة اليوم تنازلاً موثقاً من محمد عبد الحافظ عن خوض الانتخابات.