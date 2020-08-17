 الوطنية للصحافة تعلن فوز مرشحة بمقعد مجلس إدارة دار الهلال بالتزكية - بوابة الشروق
الإثنين 17 أغسطس 2020 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الوطنية للصحافة تعلن فوز مرشحة بمقعد مجلس إدارة دار الهلال بالتزكية

الانتخابات - ارشيفية
الانتخابات - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:15 م
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، فوز نوره أنور أحمد عيسى بالتزكية بمقعد مجلس إدارة المؤسسة عن الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، وذلك بعد تنازل محمد عبدالحافظ، اليوم الاثنين، عن خوض انتخابات الإعادة على المقعد، والتي كان مقرراً إجراؤها يوم 30 أغسطس الحالي.

وصرح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، كانت قد أصدرت قراراً بإجراء انتخابات الإعادة على المقعد الثاني بمجلس الإدارة "صحفيين" يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، وتم إخطار المؤسسة بالموعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك قبل أن تتلقى اللجنة اليوم تنازلاً موثقاً من محمد عبد الحافظ عن خوض الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك