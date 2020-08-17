قال مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الشركة تنشط وتعالج المياه، إضافة إلى أنها تعمل على ترشيد استهلاكها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن استهلاك المواطنين من المياه يبلغ حوالي 10 مليار متر مكعب سنويًا بما يعادل 20%، مشيرًا إلى أن استهلاك الزراعة من مياه الشرب يصل إلى 80% من المجمل.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم توفير 2 مليار متر مكعب من مياه الشرب إذا رشدوا الاستهلاك، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام.

وأوضح أن القاهرة جميعها تستهلك مياه بجودة لا يوجد بها أي نقص، متابعًا: «المسألة تتكلف مبالغ مالية كبيرة جدًا».

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى: استهلاك المواطنين يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويا

الاثنين 17 اغسطس 2020 21:16

أسماء الدسوقي

قال مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن الشركة تنشط وتعالج المياه، إضافة إلى أنها تعمل على ترشيد استهلاكها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن استهلاك المواطنين من المياه يبلغ حوالي 10 مليار متر مكعب سنويًا بما يعادل 20%، مشيرًا إلى أن استهلاك الزراعة من مياه الشرب يصل إلى 80% من المجمل.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم توفير 2 مليار متر مكعب من مياه الشرب إذا رشدوا الاستهلاك، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام.

وأوضح أن القاهرة جميعها تستهلك مياه بجودة لا يوجد بها أي نقص، متابعًا: «المسألة تتكلف مبالغ مالية كبيرة جدًا».