وفيات كورونا بالسودان تتخطى حاجز الـ800

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، يوم أمس الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفًا و485 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة السودانية» إلى تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 805.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 6398.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 775 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.