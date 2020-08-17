أكد مارك ديفيلن الرئيس التنفيذي لفريق هدرسفيلد الإنجليزي، أن العرض الرسمي الذي تقدم به مسؤولو فريق بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي كان أقل من عرض الأهلي.

وقال المدير التنفيذي لهدرسفيلد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" العرض الذي تلقيناه مؤخرا من إدارة فريق بيراميدز أقل بكثير مما طلبناه وأقل من عرض الأهلي".

وأضاف:" وصلنا عرض أيضا من الزمالك بقيمة 3.6 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل:" العرض الذي أرسله بيراميدز أقل من تقييمنا لرمضان صبحي، نعلم أن اللاعب يرغب في الانتقال اليهم ولكن عرضهم أقل مما نريده".

وتابع:" رمضان مطالب الآن بتحديد موقفه النهائي ويقرر أين سيلعب، وهذا يعتمد فى الاساس على امكانية استعداد اللاعب على التفاوض معنا او لا ، ولكن فى الوقت الحالي لا يوجد تفاوض مع اي ناد مصري في الوقت الحالي".

وأردف:"لابد أن نستكمل المفاوضات مع بيراميدز للوصول إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب، العروض الأخرى التي وصلت الينا من خارج مصر جاءت قيمتها ب 5 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم قريب من الرقم الذي حددناه لبيع اللاعب".

وأشار المدير التنفيذي لهدرسفيلد:" تحدثنا مع رمضان ووكيله وطالبنا منه العودة ولكنه فضل ان يبقى في مصر، وطلبنا منه ان يعود لمرحلة الاعداد لاننا لم نصل لاي اتفاق مع اي ناد".

وأتم :" في حالة تجمد المفاوضات، ولم يتقدم اي ناد بعرض مرضي لنا فاللاعب سيبقى مع هدرسفيلد، نعلم رغبة اللاعب بالاستمرار في مصر ولكن ينبغي على الفريق الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب أن يقدم عرضا أكثر منطقية".