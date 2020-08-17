برلماني: استدعاء وزير التعليم العالي لمناقشته في تركيبة الدواء المصرية لفيروس كورونا

قال محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة التعليم العالي التوصل إلى أدوية مصرية لعلاج فيروس كورونا، تحتاج إلى توضيح هام للمواطنين، مع حضور وزير التعليم العالي إلى البرلمان، لتوضيح التفاصيل ومدى علمية هذه التجارب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أن الغرض طلب المجلس لمناقشة الموضوع، لأنه لابد من معرفة صحة معلومات التعليم العالي، ولمنع حدوث بلبلة، خصوصًا أن المتحدث الرسمي أعلن أن نسبة نجاح الدواء تصل لـ95%.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أكد أنه تم التوصل إلى لقاح تصل نسبة نجاحه إلى 95% في علاج فيروس كورونا، وهو من مجموعة اللقاحات تعالج أمراض أخرى، وتم دمجها مع بعضها البعض، واختبارها على الحيوانات، وأظهرت نتائج جيدة في مهاجمة خلايا الفيروس.