وزیر النفط الإيراني: لن نعول على الشرکات الأجنبیة لتطویر منشآتنا النفطیة

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، أن إيران لن تنتظر الشركات الأجنبية لتنمية وتطوير حقول النفط، وذلك في ظل مغادرة الشركات الأجنبية خوفا من أن تطالها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عنه القول اليوم الاثنين، إن إيران متقدمة على دول الجوار في استثمار حقول النفط والغاز المشتركة.

وقال خلال مراسم توقيع عقود لمشاريع صيانة وزيادة إنتاج بعض الحقول اليوم، إنه ورغم العقوبات المفروضة، فإنه لم تتعطل أي منصة نفطية أو عامل عن العمل، والجهود تبذل لتقوية المقاولين المحليين.

إلا أنه استدرك، وأكد على أن وجود الشركات الأجنبية يسرع وتيرة العمل.

وتوقع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط اليوم عقودا بقيمة 5. 1 مليار يورو (8. 1 مليار دولار) مع شركتين تابعتين لها لرفع وتعزيز الإنتاج في أكثر من 12 من الحقول البرية والبحرية.

ووفقا لبيان للشركة فإن العقود مع شركتي نفط الجنوب الوطنية الإيرانية والنفط البحري الإيرانية ستشمل حقولا في محافظات جنوبية وأخرى في الجنوب الغربي: في خوزستان وهرمزجان وفارس و"محافظة كهكیلویه وبویر أحمد"، وكذلك في الخليج.