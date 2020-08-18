الولايات المتحدة تعتقل ضابطا سابقا في الـCIA بتهمة التجسس لصالح الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» بتهمة التجسس لصالح الصين، وذلك وفقًا لما أورته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.