 الولايات المتحدة تعتقل ضابطا سابقا في الـCIA بتهمة التجسس لصالح الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تعتقل ضابطا سابقا في الـCIA بتهمة التجسس لصالح الصين

هديل هلال
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 11:12 م

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» بتهمة التجسس لصالح الصين، وذلك وفقًا لما أورته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

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