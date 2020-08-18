الولايات المتحدة تعتقل ضابطا سابقا في الـCIA بتهمة التجسس لصالح الصين

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» بتهمة التجسس لصالح الصين، وذلك وفقًا لما أورته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.