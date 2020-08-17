وزير النقل: لدينا خطة أمنية صارمة في التعامل مع المواد الخطرة من قبل حدوث انفجار مرفأ بيروت

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تعمل في الموانئ بخطة التخلص من الرواكد والمهمل، وذلك من قبل حدوث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن التعامل مع نترات الأمونيوم يتم وفقًا لإجراءات أمنية صارمة.

وتابع أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس فرع النقل البحري بوزارة النقل، تتابع إجراءات الأمن الخاص بالأمونيوم، وفقًا لضوابط ومعايير سلامة محددة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مراقبة وتأمين أعمال نقل الشحنات التي تحمل هذه المواد، لمنع حدوث أي ضرر.