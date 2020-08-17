هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر نقطتين

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع طفيف بنقطتين عند 7757 نقطة.

جاء ذلك وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال، هي الأعلى في نحو شهرين.

وكان مؤشر السوق، نجح بداية الجلسة في اختراق مستوى الـ7800 نقطة قبل أن يعكس اتجاهه متراجعا ولامس مستوى الـ7700 نقطة في ثاني ساعة من التداولات.

وتراجع سهم "سابك" بنسبة 1 بالمئة عند 60ر88 ريال.

وأنهت أسهم "أسمنت السعودية" و"المواساة" و"رعاية" و"اسمنت العربية" و"بتروكيم" و"كيان السعودية" و"أسمنت ينبع" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2بالمئة .

في المقابل، ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأقل من 1 بالمئة عند 10ر64 ريال، وأغلق سهم "إكسترا" عند 60ر63 ريال (+ 4 %).

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق "جدوى ريت السعودية" عند 32ر12 ريال (- 2 %).