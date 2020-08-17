انطلاق بطولة السباحة بالزعانف وسط إجراءات احترازية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك أمس الأحد بمقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإسكندرية.

وشهدت البطولة المؤجلة منذ شهر مارس الماضي في أعقاب جائحة فيروس كورونا - مشاركة ٤٦ ناديا وأكاديمية ومراكز شباب و ٣٠٩ سباحا وسباحة.

كما شهدت البطولة حضور الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي و محمد خميس نائب رئيس الاتحاد واعضاء للمجلس اللواء محمد أمين والدكتور محمد صالح و ال عميد حسام الغزالي والعميد عبد العال شاهين و أشرف البكل والدكتور محيي فريد وفي الوقت نفسه اسفرت نتائج سباق ٤ كم ،مرحلة ١٧ سنة -انسات - عن فوز موده محمد لاعبة نادي الاتحاد السكندري بالمركز الاول فيما حصلت ساره عبد الفتاح علي المركز الثاني نادى القناة وروان شريف علي المركز الثالث من نادي القناة ايضا.

وفي سباق تتابع 2 فى 4 كم مختلط مرحلة ١٩ سنة فاز نادي سموحة بالمركز الاول و الميدالية الذهبية ، وحصل نادي الاتحاد السكندرى علي المركز الثاني و الميدالية الفضية ، حقق نادي القناة الميدالية البرونزية.

وفي سباق ٤ كم مرحلة ١٧ سنة أولاد حصل السباح محمود وليد من نادي الغابة علي المركز الاول، أحمد تامر من نادي وادى دجلة علي المركز الثاني ، وأحمد حسين من نادي الرياضى البحرى علي البرونزية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر ان تقام فيه منافسات المرحلة الثانية القصيرة علي مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من ٢١ الي ٢٤ أغسطس الجارى.

كما يشارك في البطولة بمرحلتيها الاولي والثانية نحو ١٧٠٠ سباحا وسباحة يمثلون ٤٦ ناديا ومركز شباب بمختلف انحاء الجمهورية .