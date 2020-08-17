 الإفتاء: التباهي وفقد المسؤولية المجتمعية سبب ازدياد الحسد في الآونة الأخيرة - بوابة الشروق
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الإفتاء: التباهي وفقد المسؤولية المجتمعية سبب ازدياد الحسد في الآونة الأخيرة

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 5:15 ص

قال عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب التعويل على فكرة الاتزان في أمور الحسد، مشيرًا إلى سورتي الفلق والناس.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الأمر لا يستحق الضجيج الذي يحدثه الناس، مرجعًا سبب ازدياد الحسد في الآونة الأخيرة إلى فقد المسؤولية المجتمعية والتباهي.

وذكر أن الناس يغلطون مفهوم الآية القرآنية: «وأما بنعمة ربك فحدث»، مضيفًا: «الآية تعني الاعتدال».

وأكد أن أفضل طريقة للتعامل مع الحسد هي «البساطة»، موضحًا الفرق بين الحسد والشر: «ليس كل حسد يقتل طالما غير مصحوب بشر خارق».

 

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