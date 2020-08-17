هل طبعت أمريكا وهولندا صورة إله هندي على أغلى عملة في العالم؟

انتشرت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن "الرام"، العملة الأغلى والأقوى في العالم والمتداولة في أمريكا وهولندا، حيث يصل قيمة الرام الواحد لـ 10 يورو، وأكدت المنشورات أن العملة التي صنعت من أجل السلام، تعترف بها حكومة هولندا وأمريكا، ولا تزال قيد التداول، إلا أنها غير معترف بها في الهند.

فيما شارك المحامي في المحكمة العليا الهندية، براشانت باتيل أومراو، المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "بدأ مهاريشي ماهيش يوغي، مؤسّس حركة التأمّل التجاوزي وحركة التجدّد الروحي في جميع أنحاء العالم، ضخ العملة في هولندا ووافقت عليها الحكومة الهولندية ".

وأضاف المحامي الدولي أن السعر الحالي للرام الواحد يساوي يورو واحدا فقط، وتم إطلاق العملة بفئات مختلفة في عام 2001، من فئة واد وخمسة وعشر رامات، رسم عليها صور الإلة رام، وكتب علي العملة الجديدة "أمة السلام العالمي" و"هولندا".

ووفقا لبواية "أوب إنديا" الإخبارية الهندية، فبعد التحقق من المزاعم المنتشرة حول العملة الجديدة، وجد أن العملة المسماة "رام" تستخدم في بعض المتاجر في هولندا، وذكر تقريرًا صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعود تاريخه إلى فبراير 2003، يوضح أن البنك المركزي الهولندي ذكر أن العملة الصادرة عن مهاريشي ماهيش يوغي متوافقة مع تشريعاته، وقبل أكثر من 100 متجر في هولندا اعتماد العملة آنذاك.

ووفقا للشبكة البريطانية، فقد تم إطلاق عملة رآم في أكتوبر عام 2001، من قبل "البلد العالمي للسلام"، وهي منظمة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مهاريشي الفيدية في ولاية أيوا الأمريكية.

تم إصدار الرام في ثلاث فئات واحد وخمسة وعشر رامات، وتم قبول العملة في بعض الأماكن في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، حيث قال وزير المالية في حركة مهاريشي، بنيامين فيلدمان، أن عملة الرام تساعد في القضاء على الفقر، إذ يُعرف الرام باسم "جنية السلام العالمي".

وقالت حركة مهاريشي إنها ستعزز تواجد السلام العالمي وتوازن الاقتصاد وتحارب الفقر في نفس الوقت، في أوروبا، ويساوي الرام عشرة يورو بينما في الولايات المتحدة يساوي عشرة دولارات، وتم استخدامه كعملة لبناء قصور السلام من قبل المنظمة.

وورغم إصدار العملة لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، إلا أن الوضع الحالي لتداولها غير معروف، حيث لا تتوفر معلومات حديثة عنها على الإنترنت، ولا توجد معلومات تفيد بأنها تستخدم على نطاق واسع في الوقت الحاضر خارج المدينة الفيدية، حيث يتم استخدامها.

وعملة الرام هي في الواقع "سند لحاملها" من الناحية المالية، فهو أداة استثمار أكثر من كونه عملة عادية، فعلى عكس العملة العادية لبلد ما، والتي يقبلها الجميع في ذلك البلد، قد لا تكون السندات لحاملها مقبولة للجميع عند عرضها في التعامل المالي، فالعملة قابلة للتحويل في هولندا في بنك فورتيس في رورموند فقط، وفي مدينة مهاريشي الفيدية في آيوا الأمريكية، ولا توجد معلومات عن كونه قابلاً للتحويل في أي مكان آخر، ونظرا إلى أن الرام ليست عملة عادية، فلا يمكن تسميتها أغلى عملة في العالم.

تحاول الدولة العالمية للسلام الحصول على وضع سيادي من خلال الحصول على الأراضي وإنشاء دولة مثل دولة الفاتيكان المستقلة، فحاولوا شراء أراضٍ من عدة دول، لكن لم يوافق أي منهم على بيعهم أرضًا لإقامة دولة مستقلة، ولكن إذا كانت قادرة على إنشاء دولة ذات سيادة، فستكون قادرة على إنشاء بنك مركزي، ويمكن وقتها أن تكون عملتها الأساسية هي الرام.