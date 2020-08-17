قررت النيابة العامة بمركز ديرمواس، جنوب المنيا، حبس مزارع لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستعمال محضر تحريات المباحث حول ال اقعد، وندب الطبيب الشرعي للكشف عن الجثة، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.



وكان المتهم خنق ابنته، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما لخروجها من المنزل بدون علمه، مما تسبب في وفاتها.



وتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها بمركز ديرمواس.



وانتقل علي الفور رجال البحث الجنائي، وتبين من التحريات التي أجراها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس، مقتل «م.ا» 28 عامًا ربة منزل، على يد والدها الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما، لخروجها من المنزل دون علمه.



وتبين أن المجني عليها حاولت الفرار من أمامه، إلا أن والدها لحق بها وخنقها بغطاء الرأس (الإيشارب) فسقطت قتيلة في الحال.



وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.