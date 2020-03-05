وكالة الأنباء السورية: استشهاد جندي وإصابة اثنين في استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش

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أعلنت وكالة الأنباء السورية، استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين، في استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش في تل الذهب بجنوب شرق القامشلي.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السورية، صباح الاثنين، وقع الحادث بعد منع الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي.