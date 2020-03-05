 وكالة الأنباء السورية: استشهاد جندي وإصابة اثنين في استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: استشهاد جندي وإصابة اثنين في استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش

نور رشوان
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 11:46 ص

أعلنت وكالة الأنباء السورية، استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين، في استهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش في تل الذهب بجنوب شرق القامشلي.

 

وحسبما نشرت وكالة الأنباء السورية، صباح الاثنين، وقع الحادث بعد منع الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي.


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