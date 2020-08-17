برلماني: قرار زيادة أسعار تذاكر المترو كان متوقعًا منذ فترة

قال سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشكلة النقل في القاهرة كانت بحاجة إلى حل علمي، وليس الحلول التقليدية كزيادة عدد السيارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «نبض مصر»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأحد، أن محطة مترو عدلي منصور من المحطات الأساسية والمهمة في القاهرة، مشيرًا إلى أنها ستعمل على حل مشكلة مدينة العاشر من رمضان.

وأكد أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو كان متوقعًا منذ فترة، موضحًا أن هذه الزيادة لن تصل إلى مرحلة عجز المواطن.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبع طريقة الثمن مقابل الخدمة، مضيفًا أن محطة المترو الجديدة ستربط المواطن بمناطق كثيرة وفي وقت قصير، لذلك لابد من دفع ثمن هذه الخدمة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وتُعد هذه المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت والأتوبيس الترددي.