العمل الوطني الليبي: أردوغان لا يرى في ليبيا سوى أنها الدجاجة التي تبيض ذهبا

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية: لن نفرط في شبر من أراضينا

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، إن تركيا وقطر وراء ما وصلت إليه ليبيا حتى الآن، مضيفًا: «اردوغان لا يرى في ليبيا سوى أنها الدجاجة التي تبيض ذهبًا؛ لديها النفط والذهب والفضة والغاز والبوتاسيوم واليورانيوم وغيرها».

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الإثنين، أن زيارة وزيري الدفاع القطري والتركي اليوم لطرابلس «تخصيل حاصل باعتبار أنهما يزوران إحدى ولايتهما»، متسائلًا: «لماذا ألمانيا موجودة؟».

وأوضح أن كل ما تم من تدخل مباشر وتركي في ليبيا جرى تحت غطاء سياسي للتوغل في الأراضي الليبية، ذاكرًا أن أردوغان لن يتوقف إلا بعد تحقيق مكاسبه.

وأكد أن ليبيا لن تفرط في شبر من أراضيها، مضيفًا أن الشعب الليبي لن يسمح لتركيا بانتهاك أراضيه.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس، في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق الليبية.