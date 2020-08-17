هناك رحلات لا حصر لها متاحة عبر الانترنت حاليا لكل وجهة ممكنة تقريبا، للشهور المقبلة.

ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن الغموض المحيط بفيروس كورونا، حتى "إذا كانت تذكرة الطيران بحوزتك، لا تعني أنه يمكن دخول البلاد"، بحسب زابينه بلانكه، وهي محامية تعمل لصالح المركز الألماني للمستهلك الأوروبي.

وتضيف: "يمكن أن يحدث أنني أمتلك تذكرة صالحة ورحلة الطيران تمضي قدما، ولكن شركة الطيران لا تقبلني".

ويمكن منع الركاب من الصعود للطائرة، حيث أنهم، على سبيل المثال، غير مسموح لهم بدخول دولة المقصد أو لا يمتلكون التأشيرة المطلوبة. وفي حالات أخرى، يمكن للسلطات أن تطلب تحليلا يثبت عدم إصابة المريض بفيروس كورونا وهؤلاء الذين لا يمتلكونه يُمنعون من السفر.

وتقول بلانكه: "يقع على عاتق المسافر مسؤولية معرفة شروط الدخول للبلد الذي يتجه إليه"، مضيفة أنه ليس من المنطقي المضي قدما وشراء تذكرة طيران، على أمل أن كل شيء سيسير على نحو جيد.

ويجب التحقق من الإرشادات المقدمة من جانب وزارة الخارجية في بلدك، أو سفارة أو قنصلية البلد الذي تتجه إليه.

ويختلف الأمر إذا قامت شركة الطيران بإلغاء الرحلة، على سبيل المثال، إذا تم منع جميع مواطني دولة معينة من الدخول.

وتقول بلانكه: "إذن يحق لي استرداد ثمن التذكرة".