وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 170 ألفا

تجاوزت حصيلة وفيات جائحة الفيروس التاجي في الولايات المتحدة 170 ألفا بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة ليصل إلى أدنى مستوى يومي منذ يوم 29 يونيو.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في نسختها الإلكترونية، أن الولايات المتحدة رصدت ما يزيد قليلاً عن 42 ألف حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو ما يمثل انخفاضا حادا عن إجمالي يوم الجمعة الذي تجاوز 64 ألفا وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الصحيفة إنه رغم ذلك فإن عدد الحالات ينخفض أحيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن بيانات جونز هوبكنز تشير إلى أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في أمريكا تجاوز 5.4 مليون حالة وهو ما يُمثل ربع الحالات المرصودة عالميًا.