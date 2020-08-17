زوجة الرئيس البرازيلي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت ميشيل بولسونارو زوجة الرئيس البرازيلي، اليوم الأحد، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.

وتعرض العديد من أفراد أسرة الرئيس للإصابة بفيروس "كورونا" حيث توفيت جدة ميشيل بالمرض قبل أيام، وأصيب الرئيس نفسه في يوليو الماضي، كما أثبتت الفحوص الأخيرة، إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد إصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت حتى أمس السبت، 107232 وفاة، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة نحو 3.3 مليون حالة.