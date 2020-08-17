ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في ولاية أيوا بعد الأضرار الناجمة عن العاصفة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه وافق على إعلان الطوارئ في ولاية أيوا بعد أن اجتاحت عاصفة قوية أجزاء من الولاية الأسبوع الماضي ، تسببت في إتلاف المحاصيل وانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله، اليوم الاثنين، لدى مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى ولايتي مينيسوتا وويسكونسن، إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ وإنه قد يزور تلك الولاية.

وزار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ولاية أيوا يوم الخميس الماضي، بعد أيام من واحدة من أشد الأحوال الجوية ضراوة في تاريخ الولاية – حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 100 ميل في الساعة وخلفت وراءها 3 قتلى وعشرات الجرحى، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف عن المساكن والشركات.

وقال وزير الزراعة في ولاية أيوا مايك نايج، إن العاصفة تسببت في إتلاف نحو 57ر3 مليون فدان من الذرة و5ر2 مليون فدان من فول الصويا في الولاية.