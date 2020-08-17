الجيش اليمني: سقوط قتلى في صفوف الحوثيين شرقي البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في معارك بمديرية نهم، شرقي صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية بمديرية نهم، وأسفر الهجوم أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وفي جبهة نجد العتق، ذكر البيان، أن رجال الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي جرى تحريرها مؤخّراً، وأسفر الكمين عن مصرع وجرح جميع العناصر المتسللة.

في سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي ، بأن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط البلاد.