آل الشيخ: كيكي سيتين وقع معي عقود تدريب نادي مصر قبل برشلونة

شرح تركي ألشيخ، مالك نادي ألميريا، والمالك السابق لنادي بيراميدز، مسألة استثماره في مصر مجددا والفترة التي فكر خلالها شراء نادي مصر، وتوقيع كيكي سيتين المُقال من تدريب برشلونة، لعقود تدريب إف سي مصر.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:«مصر المقاصة عٌرض علي امتلاك 70 % منه، وكان حينها ليس لدي الرغبة، وبعد ذلك كنت أجهز خطة بديلة لشراء إف سي مصر، ووقتها كان كيكي سيتين مضى معي مبدئيا على تدريب الفريق، وكتب لي اللاعبين الذين يريدهم، وبعد ذلك بـ3 أيام جاء له عرض برشلونة وهو صرح بذلك بنفسه».

وأضاف ردا على سؤال هل من الممكن أن تعود للاستثمار في مصر:«أنا بالنسبة لي الآن أركز في أوروبا والموضوع استثمار ولو سأعود سيكون كاستثمار في منشاة تعود عليها الفائدة».