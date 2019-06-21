وفاة عم الفنان مصطفى قمر

أعلن حمادة قمر، شقيق الفنان مصطفى قمر، وفاة عمه محمد قمر عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم الإثنين.

وقال: "انتقل إلى رحمة الله عمي الحاج محمد قمر، أرجو من حضراتكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

يأتي نبأ وفاة العم الفنان مصطفى قمر في وقت يستعد فيه لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، كما يستعد ايضا لاقامة حفل كبير بمدينة الاسكندية في 29 اغسطس الجاري، وذلك في ختام مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية، ومن المقرر ان يقدم خلال الحفل عددا من أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.