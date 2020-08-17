متحدث التعليم العالي يوضح شروط تجديد رخصة الأطباء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تجديد رخصة الأطباء تتم وفقًا للقانون الصادر عن البرلمان برقم 153 لسنة 2019.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أنه يجب على الأطباء وفقًا لهذا القانون تجديد رخصة مزاولة المهنة كل خمس سنوات.

وأشار إلى شروط التجديد، والتي تتمثل في عدم الانقطاع عن ممارسة المهنة، ومتابعة التطور العلمي، وحضور دورات تساعد على تطوير المستوى العلمي لهم، متابعًا: «الطب مهنة لا يتوقف الإنسان عن احتياجها كل يوم».

وفي الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا، أكد أن وزارة الصحة مستعدة لأي تغيرات تتطرأ، مشيرًا إلى أن وجود موجة ثانية من عدمه يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم المستمر، فضلًا عن عدم التواجد في المناطق المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن اللقاح الروسي ضد الفيروس لم يثبت فاعليته حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة على تواصل مستمر مع جميع الجهات التي تحاول اكتشاف لقاحات كجامعة أوكسفورد، فضلًا عن التجارب التي يسهم بها المركز القومي للبحوث في مصر.