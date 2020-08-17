رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الزيادة الجديدة في سعر التذكرة ستزيد من دخل الهيئة من 400 لـ500 مليون جنيه

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن إجمالي دخل الهيئة قبل إقرار الزيادة الجديدة، بلغ 1.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا المعدل سيزداد من 400 لـ500 مليون جنيه.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن تكلفة تطوير الخط الرابع لمترو الأنفاق تبلغ97 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطوير الخط الأول والثاني سيكلف 22 مليار جنيه.

يذكر أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قال إن خطوط المترو لا تحقق مصاريف التشغيل، بمعنى أنها لا تكفي أجور الموظفين، وأسعار الكهرباء.

كما تم تحريك سعر التذكرة بداية من اليوم، من 25 لـ30% لـ"9" محطات بأن تكون 5 جنيهات بدلا من 3، ومن 5 جنيهات لـ7، والتذكرة التي تصل لـ40 محطة وتسمح بالتنقل عبر أكثر من خط بـ10 حنيهات.