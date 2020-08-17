أسامة كمال يعلق على افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

علق الإعلامي أسامة كمال على افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلًا إن «هذه المحطة مركزية تربط العاصمة الإدارية بمدن ومحافظات مصر».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن المحطة تحتوي على مجمع نقل متكامل ومنطقة تجارية استثمارية تُقام على مساحة 50 فدان.

وأكد أن المحطة تربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت.

وأوضح أن لهذا الافتتاح أهمية كبرى حيث أنه سيسهل الانتقال للمناطق المتطرفة، متابعًا: «مازلت أواجه صعوبة للانتقال لمدينة الإنتاج الإعلامي».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من النزهة حتى محطة عدلي منصور بالسلام، صباح أمس الأحد، وبحضور الجمهور.